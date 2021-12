Kevin De Bruyne opnieuw wedstrijdfit na coronabesmetting: Rode Duivel in wedstrijdselectie voor match tegen Watford

Manchester City-trainer Pep Guardiola had vrijdagmiddag op zijn persconferentie goed nieuws over Kevin De Bruyne. Na vier wedstrijden (tegen Everton, West Ham, PSG en Aston Villa) afwezigheid door een coronabesmetting zit de Rode Duivel opnieuw in de wedstrijdselectie voor de verplaatsing naar Watford van zaterdagavond.