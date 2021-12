Lotto Soudal maakt kern voor 2022 compleet met Cedric Beullens

“Eerlijk gezegd is het nog niet volledig doorgedrongen dat ik volgend seizoen de kleuren van Lotto Soudal zal verdedigen, maar uiteraard ben ik enorm blij met deze transfer”, zegt Cedric Beullens. “Na twee mooie jaren bij Sport Vlaanderen – Baloise is dit de goede stap in mijn carrière om mezelf verder te ontwikkelen. Waarom de keuze voor Lotto Soudal? Het Belgische team heeft een mooi project, een goede omkadering en ik zal er omringd zijn door heel wat jongeren en ervaren renners. Daarnaast krijg ik de kans mijn steentje bij te dragen tijdens de voorjaarsklassiekers, waarin ik echt verder wil evolueren. Ik ben verliefd op de sfeer en charme van de Vlaamse klassiekers.”

Met de transfer van Cedric Beullens maakt General Manager John Lelangue het Lotto Soudal-WorldTeam compleet voor 2022 en wordt de blik volledig op volgend seizoen gericht. “Geheel in lijn met onze visie maken we ons team voor 2022 compleet met het jonge Belgische talent Cedric Beullens”, zegt Lelangue. “Cedric zal de klassieke kern versterken en bewees dit jaar met onder meer een 17de plek in de Omloop Het Nieuwsblad en een 12de plek in Eschborn-Frankfurt dat hij zijn mannetje kan staan in de lastige eendagswedstrijden. In 2019 werd hij bovendien tweede in de Ronde van Vlaanderen voor beloften, wat zijn potentieel voor de Vlaamse wedstrijden aantoont. Bij Sport Vlaanderen – Baloise kon hij zich de afgelopen twee jaar rustig ontwikkelen en we kijken er naar uit om Cedric komend seizoen bij het team te verwelkomen!”