Veldrijden gaat voorlopig door met publiek: “Zonder vips en sfeertenten maar met mondmasker”

Een zucht van oplichting in het veldritwereldje: de crossen mogen voorlopig verder worden georganiseerd met publiek. “Dat is goed nieuws: het publiek kan in de gezonde buitenlucht blijven genieten van de cross”, zegt Impens. “Alleen is het nog onduidelijk hoe ze zich zullen mogen voortbewegen en gedragen.”

Want er is een voorwaarde opgelegd: organiseren mag mits een goed crowd management. “Wat bedoelen ze daarmee? En wie is verantwoordelijk? De organisatoren, de burgemeesters? We zullen voor elke cross samenzitten met het gemeentebestuur. Sowieso werd al beslist op want onze crossen betreft geen vips en sfeertenten meer toe te laten tot 5 januari. Er zal buiten nog mogen worden drank en eten geconsumeerd, maar alleen dan mag het mondmasker af. Dat was al zo. Uiteraard heeft dat financiële gevolgen voor ons, maar of we daardoor nog moeten samenzitten met de renners en bond over eventuele financiële solidariteit moeten we nog bekijken.”