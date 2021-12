Voor bijna 8.000 euro achterstallige verkeersbelasting geïnd bij controles in Beringen

Bij een verkeerscontrole op de Heppensesteenweg en de Koolmijnlaan in Beringen is donderdag voor 7.700 euro aan onbetaalde verkeersbelasting geïnd. De Vlaamse Belastingdienst werkt mee aan de actie waarbij wanbetalers naar de kant werden gehaald.

De bestuurders die nalieten om de verkeersbelasting te betalen, moesten dit bedrag meteen overschrijven. De politiemensen controleerden op verkeersovertredingen. Drie bestuurders reden zonder geldig rijbewijs, zonder geldige keuring of zonder verzekering. Twee bestuurders hadden de gordel niet vastgegespt. Een van de gecontroleerden reed met gsm in de hand. Tenslotte was er nog een bestuurder onder invloed van alcohol. maw