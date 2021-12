Frank Vandenbroucke: “Het compromis is teleurstellend”

“Hoewel we op een plateau komen in de besmettingen, is er nog één motor die draait. Dat zijn de besmettingen bij de kinderen. Dat is absoluut niet de schuld van de kinderen, niet van de scholen, niet de schuld van de jeugdbewegingen. Het is een groep die niet gevaccineerd is en het virus heeft vrij spel. Daar brandt het vuur nog. Het is een uitdaging voor vandaag. Kunnen we het nog snel genoeg blussen en ervoor zorgen dat de pijn in de zorgsector niet te lang duurt. Vanuit dat perspectief is het compromis van vandaag wel teleurstellend. Het kon sterker.”

Maar volgens de minister zijn er ook stappen gezet vandaag. “Eindelijk is men het er over eens dat kinderen vanaf zes jaar een mondmasker moeten dragen. Ook al is dat niet gemakkelijk. Het is evident. Daar zijn we het eindelijk over eens”, zei hij. “Eindelijk zijn we zover dat er een akkoord is dat er in elke klas een CO2-meter moet staan. We zijn zo ver. Dat is natuurlijk goed, maar het had eerder moeten gebeuren.”