Hoe politie Beringen-Ham-Tessenderlo cybercriminelen te snel af is

Van de ruim 300 aangiftes van cybercriminaliteit in 2021 heeft de politie Beringen-Ham-Tessenderlo ongeveer 200.000 euro kunnen recupereren. Dit is zowat de helft van het gestolen bedrag van de onderzochte gevallen. De politie bereikt dit goede resultaat vooral door zo snel mogelijk te reageren als er een klacht binnenkomt.

Afgelopen coronajaar was wereldwijd een topjaar voor cybercrimelen. Via valse Whatsappberichten, slinkse sms’jes of mails proberen de dieven rekeninggegevens en wachtwoorden te ontfutselen om dan geld te stelen of te laten storten op valse rekeningen.

Ook de politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo werd alsmaar meer geconfronteerd met cybercriminaliteit en besliste om het complexe probleem aan te pakken. “We werden overstelpt met aangiftes, meer dan 300 meldingen. Per aangifte ging het gemiddeld om 6.250 euro. Voor de onderzoeken zijn meer politiemensen ingezet, maar ook het personeel aan het onthaal is gevraagd om snel te reageren. Snelheid is cruciaal bij cybercriminaliteit”, benadrukt commissaris Eric Raymaekers van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo. In de zone Limburg Regio Hoofdstad waren er dit jaar 767 aangiftes.

Binnen 48 uur

“Benadeelden moeten zo snel mogelijk de politie verwittigen om te vermijden dat het geld wordt doorgesluisd naar buitenlandse rekeningen. Binnen de 48 uur kunnen we - via een vordering van het parket - een malafide rekening blokkeren. Zo bestaat de kans dat het geld nog kan worden gerecupeerd. Na het tijdsbestek van 48 uur wordt het zeer moeilijk. Het is dus echt belangrijk om meteen naar de politie te stappen”, herhaalt de commissaris.

Dit jaar konden de politiemensen rekeningen laten blokkeren waarop in totaal 200.000 euro stond van opgelichte inwoners. Gezien de moeilijkheid van dergelijke onderzoeken, met vaak linken naar het buitenland, kan dit een mooi resultaat genoemd worden. “Er waren de voorbije drie jaren aangiftes voor 1,5 miljoen euro. Dat is enorm veel geld. Dit oplichtingsbedrag gaat dit jaar ook weer een pak hoger liggen”, zegt commissaris Raymaekers.

Rondzendbrief

De cybercriminelen blijven erg actief. Momenteel zijn er veel meldingen over oplichting via cryptomunten, zoals bitcoins. De dieven maken ook misbruik van de vele aankopen op webshops tijdens Black Friday en voor de kerstperiode.

Het parket Limburg werkt aan een rondzendbrief voor de politiezones. Daarin staan richtlijnen voor de aanpak van de cybercriminaliteit in deze provincie.