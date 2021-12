OPROEP. Studio 100 Rewind Party gaat vanavond al niet door, wilde jij gaan?

Studio 100 Rewind Party gaat dit weekend niet door in het Antwerpse Sportpaleis. Ook vrijdag niet, ook al gaat het verbod van de overheid pas in vanaf morgen. Dat heeft Studio 100-topman Hans Bourlon gezegd aan VRT.

Twaalfduizend mensen werden er vanavond verwacht in het Sportpaleis voor optredens van Spring, K3, Kabouter Plop en Baba Yega. Dat zou in principe nog mogen, want de overheid verbiedt pas vanaf zaterdag indoor evenementen met meer dan 200 mensen. Maar Studio 100 trekt er nu zelf de stekker uit. “Ook vanavond gaat Studio 100 Rewind Party niet door”, bevestigde Hans Bourlon aan VRT.

OPROEP. Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar Limburgers die van plan waren om vanavond naar het Sportpaleis af te zakken. Was u al vertrokken richting Antwerpen? Keek u al uit naar een avondje feesten zoals in uw kindertijd? Laat het ons hier weten.

tj