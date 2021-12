Voetbal en veldrijden mogen blijven doorgaan met publiek, indoorsporten moeten het stellen zonder toeschouwers

De coronabesmettingen zijn in België bij de hoogste van Europa. Met die boodschap begon premier Alexander De Croo (Open VLD) vrijdag zijn persconferentie. En dus werden er ook nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sportwereld.

Binnensporten mogen blijven doorgaan, zij het zonder publiek. “Tijdens de voorbije maanden en de vorige golven hebben we gezien dat dit belangrijk is voor ons mentale welzijn”, klinkt het. Daardoor gaan onder anderen de eerste basketbal- en volleybalcompetities door. Al beslisten de clubs uit de BNXT League onlangs dat ze tot 15 december niet zullen spelen.

De basketbalclubs hebben begrip voor de maatregelen die genomen werden, maar betreuren aan de andere kant het feit dat een sportwedstrijd op professioneel niveau niet als een indoorevenement met zittend publiek beschouwd wordt. De clubs willen zichzelf de kans geven de wedstrijden met publiek af te werken om de financiële schade te beperken.

Overleg met Pro League

Er was ook relatief goed nieuws voor buitensporten, zoals het voetbal en veldrijden. Er wordt geen verbod opgelegd op wedstrijden met meer dan 200 toeschouwers, zoals dat wel werd opgelegd aan anderen evenementen (buiten erediensten en trouwfeesten). Er wordt gemikt op goed “crowdmanagement”. Lees: mondmaskers op en coronaticket laten zien.

De Pro League had dan ook gevraagd om het advies van de GEMS niet te volgen. “Een voetbalwedstrijd bijwonen gebeurt in een veilige omgeving, dat wordt bevestigd door wetenschappelijke studies. We hopen dat het constructieve overleg en het vertrouwen van de voorbije maanden helpt om de tribunes open te houden”, klonk het.

De experts hadden er in hun advies voor gepleit om het publiek bij alle sportwedstrijden, en dus ook in het voetbal, te verbieden. Daarover werd tijdens het Overlegcomité geen knoop doorgehakt. De politici achten het raadzaam om eerst te overleggen met de Pro League.