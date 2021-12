KV Mechelen-coach Wouter Vrancken wil competitiewedstrijden uitstellen: “Liever dat dan spelen zonder publiek”

KV Mechelen ontvangt zondagavond KRC Genk in het eigen AFAS Stadion. Voor een vol of een leeg huis? Het overlegcomité zal die vraag snel moeten beantwoorden. Bij Malinwa vrezen ze een scenario waarin ze opnieuw voor lege tribunes moeten spelen. Met KRC Genk (zondag) en AA Gent (15 december) staan er immers nog twee topaffiches gepland voor december. Het mislopen van die inkomsten zou een serieuze financiële domper betekenen voor de club.

KV-coach Wouter Vrancken meent dat, mocht er beslist worden om tijdelijk geen toeschouwers meer toe te laten, het beter zou zijn om de competitie even stil te leggen. “Ik heb liever dat ze onze wedstrijden twee of drie weken uitstellen dan dat we moeten spelen zonder publiek”, zei Vrancken deze middag op zijn persbabbel. “Dat is een knoop die de Pro League moet doorhakken. Op die manier kunnen ze hun eigen sector financieel wat vrijwaren. Het gaat tenslotte om grote bedragen die de clubs mislopen als we nu weer zonder publiek gaan moeten spelen.”

De vraag is of überhaupt wel mogelijk is met de propvolle kalender? Vrancken: “Er zijn nog twee uitwijkmogelijkheden in de kalender (18 tot 20 januari en 8 tot 10 februari, red.). Het zou dus in principe mogelijk moeten zijn om wedstrijden uit te stellen tot dan. Ideaal is het niet, maar liever dat dan spelen zonder publiek. Dan kunnen we er beter even helemaal een rem opzetten.”