Bioracer onthult outfit Ineos Grenadiers voor 2022

Het resultaat is een kit waarin een renner zich zowel op training als in wedstrijd de snelste voelt. Of dat nu bergop of bergaf, offroad of op de weg, in een tijdrit of in de sprint is. Dit alles onder één motto: This is how fast feels!

Het opvallende ontwerp combineert de iconische lijn op de achterkant van het shirt met enkele gedurfde vernieuwingen. Het nieuwe design is een stijlvolle balans tussen het donkerblauw en het dieprood van de twee hoofdsponsors. Het verfrissende kleurverloop op de arm bestaat uit Grenadier Lambdas (Λ) en zorgt voor een fastforward-effect. Een subtiele verwijzing naar de ‘How Fast Feels-filosofie’. Op de schouders vormen de gekende INEOS-O’s dan weer een patroon dat je zal herkennen van bij andere leden uit de INEOS Sport-familie. Denk maar aan het F1-team van Lewis Hamilton en Team UK uit de zeilwedstrijd America’s Cup.

Groeiambities

“Onze groeiambities vragen om een meer actieve rol in de spotlights”, verklaart CEO Danny Segers de intrede van Bioracer in het WorldTour-peloton. “Samen met het beste Grand Tour-team van de laatste jaren zullen we constant actief grenzen verleggen en zorgen voor een betere performance. De INEOS Grenadiers vallen doorheen het hele jaar op in het internationale peloton, dus we zullen het Bioracer-logo zeker vaak op het podium zien. Met onze leidende rol in de revolutie van speedwear zullen we de ontwikkelingen voor de INEOS Grenadiers bovendien zeker vertalen naar de fietskleding van miljoenen Bioracerrijders wereldwijd.”