Joey Potargent, stripauteur uit Riemst, heeft zijn eerste stripalbum gepubliceerd. Samen met drie andere artiesten, maakte hij De Bergenvaarders. Het is een grappige geschiedenisstrip over twee weeskinderen, die van België, via Nederland, naar Noorwegen reizen. Het duurde anderhalf jaar om de strip volledig te maken. Maar nu is hij dus beschikbaar voor het grote publiek.