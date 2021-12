15.000 tickets voor topper tussen Dortmund en Bayern op halfuur uitverkocht

Alle beschikbare tickets voor de topwedstrijd in de Bundesliga tussen Borussia Dortmund en Bayern München op zaterdag zijn op een halfuur verkocht. De club van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier maakte vrijdag bekend dat de 15.000 kaarten, die slechts mochten worden verkocht, binnen de 30 minuten over de virtuele toonbank gingen.

Borussia had aanvankelijk 67.000 kaarten in de voorverkoop geplaatst, maar moest deze weer annuleren als gevolg van de nieuwe coronaregels. Voetbalclubs in de Bundesliga mogen immers niet meer dan 15.000 fans ontvangen bij wedstrijden, zo beslisten de regionale autoriteiten en de Duitse federale regering donderdag.

Voor buitenwedstrijden mag in Duitsland, meer in detail, 30 tot 50 procent van de stadioncapaciteit worden gebruikt, met een maximum van 15.000 fans. Mond- en neusmaskers zijn verplicht en de zogenaamde ‘2G-regel’ geldt, wat betekent dat alleen personen die tegen het coronavirus zijn ingeënt of daarvan zijn hersteld wedstrijden mogen bijwonen.