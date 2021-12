Tiener gewond nadat hij met zijn bromfiets door gesloten slagboom rijdt in Bilzen

In Bilzen raakte donderdagavond een 16-jarige bromfietser gewond nadat hij te laat de gesloten slagboom opmerkte aan de spooroverweg in Bilzen. De gebroken slagboom kwam op de sporen terecht, waarna een aankomende goederentrein een noodstop moest maken. De jongeman hield aan het hachelijk avontuur een hersenschudding over.

Donderdagavond even voor 21 uur kwam een 16-jarige bromfietser uit Bilzen aangereden van Beverst richting Bilzen. Aan de spoorwegovergang aan de Sint-Lambertuslaan merkte de tiener op zijn Honda Dax de gesloten slagbomen te laat op. “Wellicht is hij verblind geweest van de koplampen van de wachtende auto’s aan de overzijde. Hij is tegen de slagboom gereden. Zijn brommer lag op de sporen. Die heeft hij er vanaf gehaald en heeft mij dan opgebeld”, zucht de mama van de jongeman.

Noodstop

“Uiteraard zijn we allemaal erg geschrokken. Onze zoon heeft bij de val een hersenschudding opgelopen en moet de volgende dagen goed rusten. Wat me aangreep is dat niemand van de bestuurders in de stilstaande auto’s hulp heeft geboden.” Ondertussen lag de afgebroken slagboom op de sporen. “De bestuurder van de aankomende goederentrein zag de slagboom over de sporen liggen en heeft dan een noodstop uitgevoerd waarna hij een stuk verderop tot stilstand kwam”, vertelt woordvoerder Thomas Baeken van spoorbeheerder Infrabel. “Er is meteen een veiligheidsprocedure opgestart en onze technische ploegen en de lokale politie zijn ter plaatse gekomen voor verdere inspectie en het verwijderen van de slagboom. De trein kon een half uur later vertrekken. Tegen 22 uur was ook de defecte slagboom hersteld.” (JoGe)