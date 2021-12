“Wembley is aan dodelijk drama ontsnapt tijdens EK-finale in juli”

Wembley is aan een dodelijk drama ontsnapt tijdens de EK-finale afgelopen zomer. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek. “Ticketloze dronken en gedrogeerde misdadigers hadden dodelijke slachtoffers kunnen veroorzaken toen ze Wembley voor de finale bestormden.”

Onderzoekster Louise Casey bracht vrijdag een vernietigend rapport uit over de EK-finale in het Londense Wembley stadion op 11 juli. Voor de match tussen Engeland en Italië bestormden een horde fans zonder ticket het stadion om illegaal binnen te geraken. “Het was een collectief falen”, zegt Casey. 17 verschillende ingangspoorten van Wembley werden die dag geforceerd. “Het gevolg van een kwetsbare steward-organisatie zonder ervaring, gedeeltelijk veroorzaakt door de pandemie en de politie die te laat werd ingezet.” De wetenschap dat 25.000 van de 90.000 zitjes in Wembley leeg zouden zijn als maatregel tegen de coronapandemie “zorgde voor een perfecte storm van factoren”.

Louise Casey is in de eerste plaats spijkerhard voor de fans. “Ons team vol rolmodellen stond in zijn eerste grote finale in 55 jaar. Ze werden echter in de steek gelaten door een horde ticketloze, dronken en gedrogeerde schurken die ervoor kozen om onschuldige, kwetsbare en gehandicapte mensen te misbruiken, evenals politieagenten, vrijwilligers en het personeel van Wembley,” concludeert Lady Casey.

© AP

“We hebben echt geluk gehad dat er niet veel ernstiger verwondingen waren of erger, en we moeten de zwaarst mogelijke actie ondernemen tegen mensen die denken dat een voetbalwedstrijd op de een of andere manier een excuus is om zich zo te gedragen. Het is duidelijk dat de primaire verantwoordelijkheid voor wat er die dag op Wembley is misgegaan, ligt bij degenen die de controle over hun eigen gedrag zijn kwijtgeraakt.”

Volgens de Casey is Londen die avond vooral aan een ramp ontsnapt omdat Engeland de finale uiteindelijk na strafschoppen verloor. Zo’n 6.000 extra fans stonden blijkbaar immers klaar om het stadion opnieuw te bestormen indien Engeland de Europese titel had gegrepen. Enkel omdat Italië won en het vervolgens ook hard begon te regenen verdween het volk vrij snel. “Maar we mogen niet vergeten hoe dichtbij het alternatieve scenario was. Met de nationale euforie en focus op de finale in de aanloop was het te voorzien dat fans zich zouden verzamelen en dat er wanorde zou zijn. Er was een collectief falen dat het ergste scenario niet gepland werd.”