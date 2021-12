Woordkunstenaar Danny bundelt kleine stukjes geluk in nieuw boek

“Nadat Leon Van Ham me in het voorjaar vroeg om zijn fotoboek ‘689 Groeten uit Lommel’ van poëzie te voorzien, kreeg ik de smaak van het dichten opnieuw stevig te pakken”, zegt Danny Vandenberk. “Aanvankelijk bleef ik wat hangen in het uitgebreide oeuvre van Leon, maar naderhand koppelde ik ook gedichten aan beelden van andere fotografen en kunstenaars zoals Jan Sleurs, Hilda Lodewijks, Natascha Geysen, Rina Loos, Jos Cuypers, Peter Waelbers, Robert Boons, Angelika Van Genechten, Jan Buyens, Kris Truyers en nog enkele anderen. Telkens ontstond er een geslaagde harmonie tussen woord en beeld. De appreciatie van de ‘beeldleveranciers’ was dikwijls hartverwarmend.”

De naam Danny Vandenberk doet hier en daar wel een belletje rinkelen. “Ik ben vrij actief op sociale media zoals Facebook en ik schrijf een dialectcolumn in ’t Lommels Contact, dat om de twee weken in elke Lommelse brievenbus valt”, aldus Danny. “Ook in mijn nieuwe boek zijn er talrijke links met Lommel. Zo mijmer ik onder meer over feesten in Feestzaal Edelweis op de Adelberg, de ‘Sintemette’ op het Wijerken, wandelen in de Kerkstraat en mijn zesde studiejaar in de Boudewijnschool. Houthalen komt ook ter sprake, daar woon en leef ik immers dagelijks. Lezers kennen me uiteraard ook van mijn vorige boeken en van een aantal samenwerkingen en evenementen zoals de Antwerpse Boekenbeurs of de Limburgse Boekenbottelarij.”

Geen goednieuwsshow

Hoe Danny zijn eigen schrijfstijl zou omschrijven? “Schrijven is voor mij een manier van leven. Het gaat heel natuurlijk. Ik schrijf zoals ik ben, als een volwassen man vol kinderlijke verwondering, met niet altijd voor de hand liggende associaties”, zegt Danny. “Lezers noemen mij wel eens ‘de taaltovenaar’ of ‘de filosofische woordgoochelaar’ en dat streelt, maar ik ben gewoon Danny. Woordspelingen zijn altijd een fascinatie geweest, ik ben vaak erg openhartig en nogal eigenzinnig qua taalgebruik en levensvisie. Mijn gedichten en teksten zijn een mengeling van (soms ongewilde) humor, nostalgie en filosofische inzichten. Samen zorgen ze voor een tweeledige herkenbaarheid. Enerzijds herkennen lezers zich in wat ik schrijf, anderzijds is mijn manier van schrijven blijkbaar zo herkenbaar dat men mijn geschriften herkent zonder dat ik mijn naam eronder schrijf. Dat is mooi.”

Waar gaat Kleine stukjes geluk over? “Het is een verzamelboek met 70 cursiefjes, 70 gedichten met foto’s en een zestal kortverhalen, samen goed voor 367 bladzijden”, legt Danny uit. “In mijn cursiefjes vertel ik op mijn manier over mijn leven als vader, echtgenoot en gediplomeerde huismus. Zo nu en dan hectisch, dan weer ingetogen en nostalgisch. De foto’s met de gedichten zijn rustpunten, al zit er in de poëzie op zich ook veel variatie en verrassing, net als in de kortverhalen. Kortom, het boek is een en al afwisseling, zoals het leven zelf, met een lach en een traan. Zeker niet uitsluitend een goednieuwsshow. Af en toe emotioneel en ontroerend, maar ik zie graag het positieve in het negatieve. Verdriet en geluk liggen soms dicht bij elkaar, al lach ik veel meer dan ik ween. Ik hoop de lezers dan ook vele geluksmomentjes te bezorgen. Zo ontstond trouwens de titel van het boek. Een lezeres zei me letterlijk: ‘Danny, ik heb een pijnlijk en verdrietig jaar achter de rug. Jouw schrijfsels hebben me weer doen lachen. Ik lees en herlees ze, telkens weer. Voor mij zijn ze als kleine stukjes geluk.’ Een mooier compliment kan je als schrijver niet krijgen, denk ik.”