Prijzen van zoektocht Kapellenpad uitgereikt

Op zondag 31 oktober werden de prijzen uitgereikt van de Kapellenpad, een zoektocht in zeven fiets- of wandelroutes tussen alle kapellen van Bree. En zelfs bij de uitreiking ging de zoektocht nog wat verder: de kleinste deelnemers mochten hun prijzen gaan zoeken in de Sint-Michielskerk in Bree.

Francine Drijkoningen, coördinator van de Mariafeesten had ervoor gezorgd dat de kleinste deelnemers samen met hun ouders en grootouders binnen mochten in de schatkamer en klokkenkamer van de Sint-Michielskerk van Bree. Iedereen zocht er naar zijn prijs. De winnaars van de zoektocht kregen een boek overhandigd.

Voorzitter van de kerkraad van Bree Ernest Essers gaf wat uitleg bij de waardevolle schatten die in kasten achter glas geplaatst staan. Voor velen was dit een eerste kennismaking met de schatten van de Sint-Michielskerk. Interessant was het ook om het origineel uurwerk aan het werk te zien. Kinderen, ouders en grootouders beleefden een fijne namiddag en waren dankbaar voor dit initiatief.

“We vernamen van de deelnemers dat het Kapellenpad en zoeken naar verloren voorwerpen van Maria, de verdachten en de dader heel wat speur- en puzzelwerk vroeg, maar dat het ook heel plezant was om te doen”, klinkt het bij de organisatie. “Eenmaal één tocht afgewerkt, was er honger naar meerdere fiets-of wandeltochten. Er werd ook naar een slogan en motto gezocht. ‘Samen op weg’ – ‘Verbonden met elkaar door Maria’. Onder de aanwezigen werden nog extra boeken uitgeloot. Chana uit Aalst, die met haar ouders in juli op vakantie was in Bree, hoort ook bij de winnaars. Zij hadden in het begin van de zomervakantie een aantal routes afgewerkt. Het gezin had dan snel beslist om de laatste dagen van de zomervakantie opnieuw een weekje in Bree te verblijven om alle routes af te werken. Een dikke pluim.”

Betsy Cillen, Lisette Rijken-Martens, Peter en Hilde Peeters-Vanspauwen en Jacques Vliegen zijn de winnaars van een boek waarin de geschiedenis wordt verteld van de kapellen die Bree rijk is.