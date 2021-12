Hier vind je de tofste Instagramplekjes – en je hoeft er het land niet voor uit

Dacht je dat je enkel op een exotische locatie de perfecte selfie kon trekken, dan heb je het mis. In het boek Smile safari – Instagramgids voor de mooiste fotolocaties in België vind je toffe plekken in eigen land om je Instagramprofiel te doen knallen.

Je hoeft niet af te reizen naar die unieke berg in Zuid-Afrika of onder een waterval op Fiji te gaan staan als je je Instagram wilt vullen met mooie kiekjes. Ons landje heeft zoveel spots waar je toffe content kan maken, je moet alleen weten waar ze te vinden. Het boek Smile safari neemt je mee langs de meer dan 110 unieke locaties dicht bij huis die je Instagramprofiel doen knallen: van kleurrijke interieurs en opvallende murals tot architecturale parels waar je mond van openvalt. Daarnaast bundelt de gids hippe streetart en betoverende historische plekken.

Toffe plekjes voor jouw perfecte selfie

Metrostation Pannenhuis, Charles Demeerstraat,1020 Laken Dankzij de retro aankleding met onder andere oranje industrië̈le afvoerbuizen heeft dit Brusselse metrostation wel erg veel weg van een set uit Stanley Kubricks futuristische kaskraker A space odyssey.

© Instagram @paulinegrossen

Stedelijke Sporthal Genk, Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk In deze sporthal zijn de gangen en kleedkamers volledig in het roze gehuld. Dat zorgt niet alleen voor een onverwachte en frisse look, maar schudt ook alle verwachtingen bij woorden als vrouwelijk, mannelijk, stoer of sportief eens goed door elkaar.

© Marc Scheepers

Cereal Corner, Beenhouwersstraat 68,1000 Brussel

De Cereal Corner in Brussel haalt het kind in je boven, mocht dat al verdwenen zijn. Niet alleen zoetekauwen en suikerjunks kunnen hier hun hartje ophalen, let ook zeker op de unieke backdrop van tientallen kleurrijke dozen cereals, om nog maar te zwijgen over de pops, loops of flakes in de kom voor je neus.

Liever ontsnappen uit de stad en een frisse neus halen? Smile safari lijst ook enkele betoverende natuurplekken op waar je jaloersmakende foto’s kan nemen. Bovendien krijg je praktische tips van influencers over socialmediafotografie, originele TikTok-videos en de nieuwste trends op socials. Het boek sluit af met een lijstje van Instagrammable musea, events en social media tours. Inspiratie te over voor je volgende Instagrampost!

© @paulinegrossen

Smile safari is nu verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 24,99 euro. Voor meer info: www.borgerhoff-lamberigts.be