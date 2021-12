Royals. Meghan wint, de nieuwe look van Máxima en het Deense koningshuis verstopt iets in het paleis

Twinning is winning met koningin Letizia en kroonprinses Victoria, de nieuwe look van Máxima en wat verstopt Koningin Margrethe van Denemarken in haar paleis? Lees en wees mee over het reilen en zeilen in adellijke middens.

De langdurige rechtsstrijd van Meghan Markle met de uitgevers van de Mail on sunday is voorbij. De hertogin van Sussex behaalde donderdag een belangrijke juridische overwinning in haar privacy- en auteursrechtschendingszaak tegen Associated Newspapers, toen het Hof van Beroep in Londen haar in het gelijk stelde tegen de uitgever, nadat deze passages uit een persoonlijke brief aan haar vader had gepubliceerd.

“Dit is een overwinning, niet alleen voor mij, maar voor iedereen die ooit bang is geweest om op te komen voor wat goed is”, zei Meghan in een verklaring.

Om de feestmaand december in te luiden, startte de Deense koninklijke familie op 1 december haar digitale adventskalender en deelde haar jaarlijkse traditie om kleine elfjes te vinden die door koningin Margrethe zelf met de hand zijn gemaakt en verstopt zijn in het paleis. Tot 25 december gaat er elke ochtend een nieuw deurtje open op de adventskalender en wordt elke stap van de elfjes door het paleis met een kerstengel onthuld.

Tijdens haar bezoek aan Zweden zag koningin Letizia van Spanje er absoluut beeldschoon uit. Op weg naar een galadiner met haar echtgenoot, koning Felipe IV, maakte ze indruk in een prachtige jurk van H&M, gecombineerd met een fonkelende tiara.

Kroonprinses Victoria van Zweden droeg eenzelfde jurk voor het nieuwe officiële staatsportret met haar echtgenoot prins Daniël.

Over stijl gesproken: de Nederlandse koningin Máxima verscheen afgelopen week tijdens een werkbezoek met opvallende smokey eyes, een look die we nog niet vaak bij haar zagen. Ze koos voor donkergrijze smokey eyes, een felrode lippenstift én een opvallende zwarte hoed.