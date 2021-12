Leerlingen Mosa-RT openen sinterklaaswinkeltje

Het is intussen een traditie geworden op campus Mosa-RT: de leerlingen van 5 Verkoop openen een sinterklaaswinkel.

Het was weer een hele voorbereiding, zeker omdat ze dit schooljaar slechts met drie leerlingen zijn. Ze bedachten een naam, ontwierpen een logo en posters. Ook de inrichting van de winkel en de keuze van het assortiment lag volledig in hun handen. Daarnaast maakten ze zich ook de administratieve kant eigen: het beheren van de voorraad en het bedienen van de kassa hoorde erbij. Het harde werk werd zeker beloond, met als resultaat een ruime, bijzonder mooi gedecoreerde winkel die bovendien succesvol was, te oordelen aan de lege rekken op het einde van de week.