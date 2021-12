200 Genkse mooimakers houden hun stad proper

Je hebt ze zeker al gezien, de vrouwen en mannen in groene hesjes met een wit-blauwe sticker die met hun prikstok en hun karretje het slingervuil verzamelen. Dat zijn de Genkse Mooimakers. In Genk zijn er zo’n 200 Mooimakers, vrijwilligers die hun best doen om hun buurt en hun stad proper te houden.

Iedereen houdt van een propere omgeving. Want een propere plek, straat, stad... dat is iets om trots op te zijn. Marcel is een van de Genkse Mooimakers. “Ik doe dat graag, maar ik ben maar één persoon in een hele grote groep die haast dagelijks op stap is om vuilnis te verzamelen en op de juiste plek te deponeren”, zegt hij.

Het werk van de Genkse mooimakers die in de wijken en het centrum heel wat slingervuil oprapen, kadert in een Vlaamse actie om je eigen omgeving proper te houden. “Is dat prettig? Zeker in de lente en de zomer is het aangenaam als je te midden van het frisse groen ziet dat het werk ook effect heeft”, klinkt het. “Nu, in de winter, zie je dat effect iets minder. En er is nog een probleem: als er meer vuilmakers dan mooimakers zijn, is het werk niet zo bemoedigend.” De mooimakers hebben dus één vraag: als je frustraties hebt door corona, gooi die dan in de vuilnisbak en niet ernaast, want dat maakt het alleen maar erger.