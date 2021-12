Organisatoren van mars tegen coronapas hopen succes nog eens over te doen

Op 9 januari vindt in Brussel opnieuw een betoging plaats onder de vlag van ‘Samen voor Vrijheid’. “We moeten nog goedkeuring krijgen van de Brusselse politie”, zegt organisatrice Sarah Melis. “Maar het is in ieder geval de bedoeling om het nieuwe jaar in te zetten met een nieuwe betoging. Als alles goed gaat, wordt dat 9 januari.”

LEES OOK. Hoe Dries Van Langenhove de coronabetoging in Brussel kaapte

Haar initiatief staat los van de betoging die komende zondag ook door Brussel trekt. Die gaat uit van het overwegend Franstalige Belgium United For Freedom, maar de verwachting is dat het initiatief lang niet hetzelfde succes wordt als de mars van twee weken geleden.

Melis lag na de betoging van 21 november onder vuur wegens banden met extreemrechts. Ze hoopt dat dit nu geen rol meer speelt in de aanloop naar 9 januari. “Ik hoop dat we er opnieuw in slagen om de tegenstellingen te overstijgen”, zegt ze. Melis herhaalt dat ze geen lid is van Feniks. Op de betoging droeg ze een trui van die groep, die gelinkt is aan het extreemrechtse Schild & Vrienden.