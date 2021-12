Genks onderwijsproject in Gahate sluit bewogen 2021 af

Het Genkse ontwikkelingsproject in Gahate in Nepal, sluit een bewogen jaar af. “Een jaar met ups and downs”, zegt verantwoordelijke Werner Vanhie, met slecht en goed nieuws.

Dramatisch was het motorongeval waarbij de verpleger van het plaatselijke gezondheidscentrum het leven liet, maar positief was dan weer dat in het schooltje van Gahate, na en ondanks de coronahinder, een nieuw onderwijsproject van start ging, dat vanuit Genk ondersteund wordt.

Vijf groepjes van maximum 15 kinderen, begeleid door enkele ouders en twee afgestudeerden, zijn onder toezicht van de onderwijzer gestart met een leesopdracht. Het is de bedoeling om vervolgens een eigen verhaal samen te stellen en uit te schrijven, dat als een soort toneelstukje gebracht wordt. Spelend leren de kinderen op die manier met taal omgaan en zich uitdrukken. De onderwerpen worden zo gekozen dat ze aangenaam, maar ook nuttig zijn in het dagelijks leven. Ook de lerares Engels wordt ingeschakeld om de kinderen beter voor te bereiden op het middelbaar. Sinds de coronaregels een beetje versoepeld zijn, wordt de ‘gratis lunch’ in de school opnieuw georganiseerd en ook dat maakt het leven er weer een beetje aangenamer.