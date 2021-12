Michiel Partoens Zuid-Nederlands kampioen boksen

Zondag 28 november werd Michiel Partoens uit Millen in de tweede ronde voor de derde keer Zuid-Nederlands kampioen boksen in de bokszaal Mesa sports in Rotterdam.

Michiel bokst al sinds zijn 14de en traint bij de club Gulix Boxing GYM in Riemst. Dankzij zijn trainer Davy Gulix en wedstrijdbegeleider Roel Stassen staat Michiel tien jaar later al op dit niveau. Een hele trainingsweek in de voorbereiding naar een wedstrijd is best wel pittig te noemen: zo wordt er vier keer gebokst en staan er één tot twee krachttrainingen en twee looptrainingen geprogrammeerd. In totaal heeft Michiel al twaalf wedstrijden gebokst waarvan elf met winst. Hij werd twee keer Nederlands kampioen (internationale titel) en drie keer Zuid-Nederlands kampioen (regionale titel). Bij deze is iedereen gewaarschuwd, want Michiel is dus geen katje om zonder bokshandschoenen aan te pakken.