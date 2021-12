Bloemenzee aan Bar Tre voor verongelukte Franceso

Vrienden, klanten en collega’s melden zich. “Het biedt maar een klein beetje troost”, zegt Dirk Hendrikx die met de horeca-collega’s van de Botermarkt en Zuivelmarkt voor bloemen zorgt. “Francesco was een superfijne kerel, hardwerkend maar ook genietend van zijn job en van zijn hobby’s. Wij leven enorm mee met de familie. Dit zijn echte mokerslagen.”

LEES OOK. Afscheid van mede-uitbater Bar tre na tragisch ongeval: “Francesco was alles voor ons”

“Francesco was overal graag gezien”, zegt Liliane die halt houdt. “Zoals zijn papa Dino levend voor hun zaak, Bar tre. Als echt afscheid genomen is, zal pas blijken hoe groot het verlies echt is. Niet te schatten.”