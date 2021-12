Open brief van Limburgse schooldirecteur: “Mijn hart bloedt”

LEES OOK. Hét struikelblok op het Overlegcomité: “Onderwijs vroeg al herhaaldelijk om in te grijpen”

Hard, harder, hardst.... Wie het hardst roept, wordt gevolgd. Wie heeft het grote gelijk? Wie voert de druk zo hoog als de piek van de coronagolf zelf of zo mogelijk zelfs hoger op? Het derde overlegcomité op 3 weken tijd op het moment dat de cijfers lijken te stabiliseren (dixit Prof. Van Gucht). De ratio lijkt door de coronagolven weggespoeld te zijn. Emotionaliteit neemt over en zorgt dag na dag voor bijkomende ravage. Dìt zorgt voor chaos, ook in scholen. Kunnen we deze golven niet beter trotseren met de nodige koelbloedigheid en sereniteit?

“Less is more”, zowel in de besluitvorming als in de communicatie. Wekelijks een overlegcomité, uitgelekte rapporten, wetenschappers en politici die naast mekaar hun eigen mening geven, meningen die door de media vaak gefragmenteerd en verspreid worden gebracht, communicatie over de druk die wordt gevoerd, spierballengerol,... Telkens weer worden dezelfde discussies gevoerd en iedereen vindt zijn mening zo belangrijk om te verkondigen, de één al genuanceerder dan de ander. Is dit wel nodig? Wat hebben we hieraan? Zowel de overheid als de media dragen hier een belangrijke verantwoordelijkheid in. Als schooldirecteur tracht ik dit alles continu te filteren en te vertalen voor mijn personeel, leerlingen en ouders. Dit doe ik door veel te luisteren, te steunen en ondersteunen, te duiden,… kortom: te communiceren. Dit is écht nodig. Het wordt me niet gemakkelijk gemaakt en dit is een understatement. Gelukkig dat mijn leerlingen, personeel en ouders (voorlopig) zeer sereen reageren op de aanvullende maatregelen die we op school nemen. Ze waarderen de manier waarop we deze situatie aanpakken. Hopelijk blijft de communicatie van overheid, media en experts geen stokken in de wielen steken. “Communicatie en communicatie is twee”.

Als schooldirecteur bloedt mijn hart om nog altijd te moeten horen dat “scholen (gedeeltelijk) sluiten” overwogen wordt. Los van mijn overtuiging dat zo’n beslissing slechts een druppel op de gloeiende coronaplaat is, maak ik me zorgen over “de collateral damage” van een dergelijke beslissing.

Dat er strenge maatregelen genomen worden om het virus in te dijken en vooral om de zorgsector te ondersteunen, is evident. Welke maatregelen er dienen genomen te worden, daar spreek ik me niet over uit. Wél voel ik bij leerlingen, ouders en personeel meer en meer de schrijnende nood aan stabiliteit. Ook in zeer onzekere tijden is dit mogelijk. Dit is misschien wel een minstens even grote uitdaging. Dit heeft beleid wél in de hand. Wanneer dit echter niet het geval is, dan wordt het eigenlijke probleem (d.i.corona) ruimer en complexer.

Kinderen en jongeren hebben nood aan stabiliteit en niet aan beslissingen die mee met de golven varen. Over de golven heen zou er een vaste sokkel aan zekerheden moeten worden ingebouwd. Onderwijs moet er één van zijn. Dit kan toch geen discussiepunt zijn in een beschaafde wereld! Onderwijs, een heilig huisje? Is onderwijs (naast de zorgsector) dan geen essentiële sector? Wat dan nog wel?

Is het dan écht chaos in elke school?

De schooleigen cijfers bestaan nu. Wij krijgen een aantal zaken goed in beeld gebracht. We zijn al veel beter in staat om op basis hiervan eigen (aanvullende) maatregelen te treffen, om de (lokale) veiligheid maximaal te garanderen. Waarom moeten wij dezelfde eenheidsworst eten? Deze smaakt écht niet. De ene context is nu eenmaal de andere niet. Bij wijze van voorbeeld: in onze school is 96 % van het personeel en 81 % van de leerlingen volledig ingeënt. Op basis van deze cijfers en binnen het kader dat ons door de overheid wordt opgelegd, hebben we onze schooleigen maatregelen bepaald. Wat is het resultaat? Op dit moment tellen we rond de 1% van onze leerlingenpopulatie met een positieve coronatest en een verwaarloosbaar percentage bij het personeel. Mijn inziens volstaat de sokkel van maatregelen, die wij als school voorzien, op dit moment nog altijd! Dus neen, niet in elke school is het chaos!

Laat ons erkennen dat we naast corona zelf, óók de neveneffecten hebben onderschat. Het is nooit te laat om in mogelijkheden te denken om er samen uit te geraken. De fundamenten van onze samenleving moeten gevrijwaard worden, dit in het belang van onze en de komende generaties.