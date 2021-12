China wisselt na tegenvallende resultaten van bondscoach

China heeft vrijdag een nieuwe bondscoach aangesteld na het ontslag van Li Tie, de voormalige middenvelder van Everton die werd bekritiseerd voor de slechte resultaten in de kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar. Li Xiaopeng, de coach van eersteklasser Wuhan FC, is de vervanger.

Li Xiaopeng, een voormalige middenvelder, werd na “lang overleg” tot bondscoach benoemd, aldus de Chinese voetbalbond CFA in een verklaring. De kansen van China om deel te nemen aan het WK in Qatar zijn ernstig in gevaar gebracht na een slechte start van de huidige kwalificatieronde. Na een 3-2 verlies tegen Saoedi-Arabië in oktober speelde China twee wedstrijden gelijk (1-1 tegen Oman en Australië). China staat momenteel vijfde in een groep van zes teams. Alleen de beste twee ploegen kwalificeren zich rechtstreeks voor de wereldbeker.

Li Tie was ook extrasportief niet onomstreden en werd ervan beschuldigd zijn functie als bondscoach te misbruiken om commerciële producten te promoten op zijn sociale media. De 44-jarige ex-voetballer stond sinds twee jaar aan het hoofd van de nationale ploeg, als opvolger van de Italiaan Marcello Lippi.

China speelt al zijn wedstrijden in het buitenland wegens de coronabeperkingen op zijn grondgebied. De Chinezen zullen het in hun volgende kwalificatiewedstrijd op 27 januari opnemen tegen het Japan van KRC Genk-speler Junya Ito.