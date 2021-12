Ex-atletiekbaas Lamine Diack, betrokken in resem corruptiezaken, overleden

De voormalige atletiekbaas Lamine Diack is tijdens de nacht van donderdag op vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden in de Senegalese hoofdstad Dakar, waar hij sinds mei verbleef na jaren in Frankrijk te hebben vastgezeten vanwege zijn aandeel in een grootschalige corruptiezaak. Dat heeft het Franse persbureau AFP van zijn familie vernomen.

Een familielid vertelde AFP dat Diack was overleden, zonder de oorzaak te specificeren, en bevestigde daarmee een bericht in de lokale pers.

Het Franse parket legde Diack in september 2020 wegens zijn rol in een corruptieschandaal een gevangenisstraf van vier jaar op, waarvan twee jaar voorwaardelijk. De Senegalees moest ook de maximumboete van 500.000 euro betalen. Diack werd schuldig bevonden aan actieve en passieve corruptie en misbruik van vertrouwen. Hij was tegen zijn veroordeling in beroep gegaan maar een datum voor een nieuw proces moest nog worden vastgesteld.

Diack bekende tijdens het corruptieproces dat hij disciplinaire zaken tegen Russische atleten afremde. Hij deed dat naar eigen zeggen om de financiële gezondheid van de Wereldatletiekbond IAAF, tegenwoordig World Athletics, te handhaven. Diack legde bij zijn verklaring echter niet uit op welke manier Russische dopingzaken en de financiële gezondheid van de federatie met elkaar gelinkt waren. Hij gaf ook geen uitleg over de grote sommen - zo’n anderhalf miljoen dollar - die vanuit Rusland zijn richting toekwamen bij zijn verkiezingscampagne voor het voorzitterschap in 2012.

Diack werd er ook van beschuldigd steekpenningen van in totaal 3,45 miljoen euro te hebben aangenomen van atleten om hun naam van een dopinglijst af te halen, zodat ze alsnog konden deelnemen aan grote competities. In 2015 kwamen zijn praktijken aan het licht en moest hij aftreden. Hij was sinds 1999 in functie.

Het gerecht voerde daarnaast, sinds 2019, nog een onderzoek naar een andere corruptiezaak waarbij Diack betrokken zou zijn. Centraal in deze affaire staat de toewijzing van de Olympische Spelen van 2016 aan Rio en van 2020 aan Tokio. Het voormalige lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zou in ruil voor geld op Tokio als locatie van de Spelen van 2020 hebben gestemd. Zijn betrokkenheid in de toewijzing van de WK”s atletiek van 2015, 2017 en 2019 werd eveneens onderzocht. De speurders voerden in deze zaak ook onderzoek naar zijn zoon Papa Massata Diack.