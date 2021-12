Bella Hadid keert terug bij Victoria’s Secret: “Alles achter de schermen is drastisch veranderd”

Bella Hadid is terug bij Victoria‘s Secret, maar haar terugkeer is niet iets wat ze licht opneemt. Vorig jaar verbrak het model nog de banden met het bedrijf, maar “alles is drastisch veranderd”.

Het model (25) liep in drie opeenvolgende modeshows voor de lingeriegigant in 2016, 2017 en 2018. Maar ze verbrak de banden met het bedrijf in 2020 toen voormalig topman Ed Razek beschuldigd werd van ongepast gedrag.

Sindsdien werd er een nieuwe CEO aangesteld en pas als een van de laatste grote lingeriemerken liet het bedrijf een diverser en inclusiever gezicht zien. Dat begon bij de Victoria’s Angels ‘nieuwe stijl’: alle keuren, maten en genders mogen vanaf nu gezien worden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Wat me ertoe aanzette om terug te komen, was dat Victoria’s Secret naar me toe kwam en echt bewezen heeft dat alles achter de schermen drastisch is veranderd”, vertelt Hadid aan Marie Claire over haar “zeer moeilijke” beslissing.

Bella zegt dat het haar bijna anderhalf jaar kostte om een gesprek met het merk aan te gaan. “Zelfs het voeren van dat gesprek was erg ingewikkeld voor me vanwege de manier waarop ik me in het verleden had gevoeld”, zegt ze. ”Maar ze kwamen naar me toe met een grote presentatie over alles wat ze hebben veranderd, de manier waarop ze vooruitgaan met niet alleen diversiteit van het lichaam, maar diversiteit van vrouwen in het algemeen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen