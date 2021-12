Steven Van Gucht: “We naderen piek, volgt daarna snelle daling of blijven we op hoog plateau?”

Viroloog Steven Van Gucht heeft vrijdag op een persconferentie meer uitleg gegeven bij de nieuwste coronacijfers. Het lijkt er volgens Van Gucht op dat we stilaan de piek van de vierde golf bereiken, maar “het is nog niet duidelijk of we daarna een snelle daling zullen zien, dan wel of we op een hoog plateau zullen blijven hangen”.

“De belasting in de ziekenhuizen is momenteel zeer zwaar”, aldus Van Gucht. “Zo zal het aantal patiënten op intensieve zorg binnen de week 850 tot 1.000 bedragen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames vertraagt wel: dat zijn er nu gemiddeld 318 per dag, tegenover 305 vorige week. Dat zijn er slechts 3 procent meer. Daar zijn we dus mogelijk een piek aan het bereiken, al verwachten we wel dat de ziekenhuisbezetting de komende dagen nog lichtelijk zal toenemen. Op intensieve zorg verwachten we een soortgelijke vertraging. Het is wel onduidelijk of we daarna een snelle daling mogen verwachten, dan wel of we op een hoog plateau zullen blijven hangen. Dankzij de vaccinaties blijft het aantal ziekenhuisopnames in vergelijking met het aantal besmettingen wel een stuk lager dan bij vorige golven, met name op intensieve zorg.”

“Ook het aantal besmettingen stijgt nog steeds”, aldus Van Gucht, “maar de wekelijkse toename wordt daar wel steeds kleiner. Maandag en dinsdag lag die zelfs lager dan een week eerder. Zo lijkt het dat maandag 22 november mogelijk de piek van de vierde golf zal worden, met 25.574 besmettingen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

“Het aantal overlijdens stijgt ook nog: afgelopen week waren dat er gemiddeld 44 personen per dag, tegenover 36 een week eerder. Dat is een toename met 33 procent, vooral in Vlaanderen. De gemiddelde leeftijd van overleden Covid-patiënten bedraagt 77 jaar.”

Verschillen qua leeftijd en regio

“Qua leeftijden zien we heel duidelijke verschillen”, aldus Van Gucht. “De cijfers stijgen alleen nog bij kinderen (+37%) en tieners (+19%), en in mindere mate bij dertigers en veertigers. Bij alle andere leeftijdsgroepen daalt het aantal besmettingen al. De situatie in de scholen blijft bijgevolg wel moeilijk.”

“Regionaal zien we een kentering: de grootste toename qua besmettingen zien we nog in Brussel (+18%), in Vlaanderen is die het traagst (+3%), in West-Vlaanderen is er zelfs een lichte daling. Al is dat relatief, want de besmettingsgraad lag in Brussel nog veel lager dan in Vlaanderen, waar die erg hoog lag.”

Omikronvariant

“We zien in België momenteel nog voornamelijk besmettingen met de deltavariant, net als in de rest van Europa: het gaat om bijna alle besmettingen, 99,6 procent. Die overige 0,4 zijn oudere varianten. De nieuwe omikronvariant is nog altijd heel zeldzaam in België: we hebben weet van 4 gevallen, uit 2 clusters met links naar respectievelijk reizen naar Egypte/Turkije en Zuid-Afrika. Er zijn ook 10 mogelijke gevallen die nog onderzocht worden. Maar we verwachten in de komende dagen sowieso meer gevallen.”

“Ik moet benadrukken dat er nog heel weinig gekend is over de eigenschappen van de omikronvariant. We weten niet of die besmettelijker is, of die een ander ziektebeeld veroorzaakt, en hoe goed de vaccins ertegen beschermen. Dat is perfect normaal: dat vraagt weken tot maanden studie. Maar als zou blijken dat de omikronvariant minder antistoffen zou opwekken bij gevaccineerde patiënten, betekent dat niet dat de vaccins er niet meer tegen werken. Ons immuunsysteem rekent namelijk ook op T-cellen om virussen af te weren, en die zijn veel moeilijker om te ontwijken door nieuwe varianten.”

“Varianten komen en varianten gaan: we verwachten dat omikron op termijn delta zal vervangen. Maar dat is virologisch helemaal normaal. Dat verandert niets aan de aanpak van deze crisis: afstand houden, ventilatie, mondmaskers!”