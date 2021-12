OPROEP. Eva Daeleman kiest om dochter “niet bang te maken met dat Sint-verhaal”

Met 6 december voor de deur deed Eva Daeleman (31) een opmerkelijke post op Instagram, over hoe zij Sinterklaas viert met haar 1-jarig dochtertje Moon. “De Sint is geweest, gisteren tijdens haar dutje al”, schrijft ze. “De mandarijnen waren de grootste hit en mama genoot er wellicht nog meer van dan dochter. Wat geniet ik ervan nieuwe tradities te installeren in ons gezin. We kiezen ervoor haar niet bang te maken met dat hele Sint-verhaal, maar dat we de verjaardag van de Sint vieren. En dat er daarom her en der mensen zich aankleden als Sint en Piet. Hoe doen jullie dat?”

Niet liegen

Na de post van Eva delen heel wat volgers hun alternatieve aanpak. “Ik vertel het verhaal van de originele Sint: over het weeshuis en cadeautjes op zijn verjaardag, en dat er sindsdien helpertjes zijn om ervoor te zorgen dat 6 december een feest voor het kind blijft. Ze hoort wel overal anders van de Sint en Piet en ze stelt natuurlijk vragen. Ik wil niet liegen tegen haar, dus ik blijf mijn verhaal vertellen”, klinkt het. Of nog: “Wij hebben er nooit angst of paniek rond gezaaid. We maakten er altijd een feest van met uitgebreid ontbijt.” Gaan jullie mee in het traditionele feest van Sinterklaas en zijn Pieten die cadeautjes brengen naar de brave kinderen? Of vinden jullie net als Eva en haar volgers dat dit kinderen bang maakt, en pakken jullie het anders aan? Hoe doen jullie dat?

