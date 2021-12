Heeft Catherine Van Eylen plots lang haar? Presentatrice verrast kijkers met opvallende look

Catherine Van Eylen presenteerde het sportnieuws in een opvallend held, dat het deed lijken alsof ze haar haar drastisch had laten groeien.

“Catherine Van Eylen (50) heeft ons goed liggen”, klonk het op Twitter. Kijkers van Het journaal moesten donderdagmiddag twee keer met de ogen knipperen. Had het sportanker zich een nieuwe coupe aangemeten of was het toch haar hemd? Spoiler: het was dat laatste.