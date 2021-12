Young Red Lions verslaan Spanje na shoot-outs en spelen om 5e plaats op WK

De jonge Red Lions hebben vrijdag op het wereldkampioenschap hockey voor junioren (U21) in het Indiase Bhubaneswar Spanje in een klassementswedstrijd met 4-3 geklopt na shoot-outs (2-2 na afloop van de reguliere speeltijd). De jonge Belgen, die woensdag in de kwartfinales met 1-0 van India verloren, spelen zondag om de vijfde plaats tegen de winnaar van de klassementswedstrijd tussen Nederland en Maleisië.

België moest snel achtervolgen. Bij hun eerste aanval forceerden de Spanjaarden meteen een strafcorner, die tegen de touwen verdween. Kort voor de pauze verdubbelde Spanje de voorsprong na een strafbal. Net als in de kwartfinale tegen India domineerde België de hele tweede helft, maar dit keer lukte het om een achterstand weg te werken. Jeremy Wilbers (33.) verkleinde de achterstand vroeg in de tweede helft. Ondanks acht strafcorners en verschillende andere grote kansen slaagden de Belgische aanvallers er pas in het slot in om de Spaanse doelman voor de tweede keer te verslaan dankzij een deviatie van Thibeau Stockbroekx (56.) na een voorzet van Wilbers. In de shoot-outs waren Roman Duvekot, Stockbroekx, Tobias Biekens en Wilbers trefzeker, terwijl Pierre De Gratie, die na de pauze in het veld kwam ter vervanging van Feldheim, de tweede Spaanse poging redde.

Later op de dag zullen in de halve finales enerzijds Frankrijk en Argentinië en anderzijds Duitsland en gastland India tegenover elkaar staan. Zondag speelt het Belgische team onder leiding van Jeroen Baart vanaf 9 uur (Belgische tijd) zijn klassementswedstrijd om de vijfde plaats tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Nederland en Maleisië.