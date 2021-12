OVERZICHT. Deze maatregelen liggen op de tafel van het Overlegcomité

De virologen stellen voor om de basisscholen voor 10 dagen te sluiten. Na afloop van die afkoelingsperiode kunnen de kinderen terugkomen, maar moeten ze een zelftest ondergaan én vanaf 6 jaar een mondmasker dragen. De middelbare scholen zouden moeten overschakelen op afstandsonderwijs of hybride onderwijs tot aan de examenperiode. Of het ook echt zo ver komt is nog af te wachten. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts liet donderdag al weten dat “de laatste plek waar je verplicht het licht uitdoet, de school is.”

Ook in de amusementssector moet er volgens de experts verstrengd worden. De horeca zou om 20 uur moeten sluiten. Daarnaast zouden alle evenementen met meer dan 200 aanwezigen, binnen én buiten, moeten worden afgelast.

Kleine bijeenkomsten met minder dan 200 bezoekers, zoals in de cinema of in het theater, zouden wel nog kunnen doorgaan. Alleen moet iedereen er blijven zitten en moet het mondmasker op. Catering zou niet kunnen, waardoor ook de trouwfeesten in het gedrang komen.

Indoor sporten kan niet meer volgens de experten, tenzij voor professionele sporters. Ook andere indooractiviteiten, zoals clubbijeenkomsten, kunnen ook niet meer volgens de experts. Een belangrijke maatregel voor de sportliefhebbers zou zijn dat voetbalwedstrijden moeten doorgaan zonder publiek.