Grizzlies verslaan Oklahama City Thunder met grootste puntenkloof ooit in NBA

De Grizzlies werden ook het eerste team dat een NBA-wedstrijd met meer dan 70 punten verschil won. Het vorige record was 68 punten (148-80) van de Cleveland Cavaliers tegen de Miami Heat op 17 december 1991.

De Grizzlies staan vijfde in de Western Conference, terwijl de Thunder op de 13e plaats in het Westen blijven steken. Voor de historische match werden al twee andere wedstrijden gespeeld: de Chicago Bulls versloegen de New York Knicks (115-119) en de Toronto Raptors haalden het van de Milwaukee Bucks (97-93).

LeBron James mag opnieuw spelen na negatieve coronatest

Omdat hij twee keer negatief testte op COVID-19, mag Los Angeles Lakers-ster LeBron James terugkeren op het veld.

James had op 29 november positief getest maar had daarna twee negatieve PCR-tests met een tussenpoos van meer dan 24 uur. De 36-jarige vedette werd dinsdag uitgesloten van de wesdtrijd van de Lakers tegen de Sacramento Kings. De volgende wedstrijd van de Lakers vindt vrijdag plaats in het Staples Center in Los Angeles tegen de Los Angeles Clippers.