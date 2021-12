Na vijf jaar wachten is nieuwe glijbaan voor Avonturenberg in Beringen er eindelijk

ARCHIEFBEELD. De betonnen glijbaan bleek al snel veel te steil. Nu is er eindelijk een oplossing. — © RV

Na vijf jaar wachten kan er binnenkort toch weer van de Avonturenberg aan be-Mine gegleden worden, meldt Radio 2. De nieuwe glijbaan is gearriveerd, al moet hij de komende weken wel nog gemonteerd worden.

Al snel na de opening in 2016 bleek de in beton aangelegde glijbaan te steil was voor de kinderen. Omdat verschillende kinderen verwondingen opliepen, werd besloten de glijbaan te sluiten.

Vijf jaar later is er eindelijk een oplossing gevonden: een metalen glijbaan. Die werd deze week naar boven gebracht op de terril, wat geen senicure was. De komende weken moet de glijbaan nog gemonteerd worden, en daarna kunnen de kinderen weer met alle plezier naar beneden glijden.

