PVDA start rechtszaak tegen NMBS vanwege sluiting loketten

De NMBS is volop bezig met de aangekondigde sluiting van de loketten in 44 stations. Ongeveer de helft is al dicht. In die stations moeten reizigers zich behelpen met automaten of digitale tickets. Maar dat is voor een deel van de bevolking geen optie, klinkt het. “Ouderen, laaggeletterden, mensen met een lichamelijke of mentale beperking: voor hen is de menselijke aanwezigheid in een station onontbeerlijk. Anders kunnen of durven zij de trein niet te nemen”, zegt Kamerlid Maria Vindevoghel.

Volgens PVDA worden die mensen dan ook gediscrimineerd. Ze baseert zich hiervoor op de antidiscriminatiewet uit 2007. In samenwerking met het progressieve advocatennetwerk Progress Lawyers Network (PLN) roept de partij mensen en verenigingen op om zich aan te sluiten bij hun juridische procedure. De klachten worden dan gebundeld. Momenteel hebben al drie mensen zich aangesloten bij de actie.

De sluiting van de loketten maakte eerder dit jaar veel reacties los. Het gaat om kleinere stations waar volgens de NMBS te weinig mensen opstappen. De 44 stations in kwestie zijn samen goed voor amper 5 procent van de totale ticketverkoop. Bovendien stappen steeds meer reizigers over op digitale vervoersbewijzen. Maar er rezen vragen over de inclusiviteit en de veiligheid op het spoor.

“Wij doen ons uiterste best om de digitale kloof te dichten”, reageert Bart Crols, woordvoerder van de NMBS in De Morgen. “Via elke automaat in de stations kan je naar een hulplijn bellen. Ook sturen we soms mobiele teams ter plaatse.”