Meer dan 800 patiënten op intensieve zorg, ziekenhuisopnames bereiken plateau

Tussen 26 november en 2 december waren er per dag gemiddeld 317,9 nieuwe ziekenhuisopnames ten gevolge van Covid-19. Dat is 4 procent meer dan een week eerder, maar minder dan het zevendaags gemiddelde van donderdag.

Tussen 26 november en 2 december waren er per dag gemiddeld 317,9 nieuwe ziekenhuisopnames ten gevolge van covid-19. Dat is 4 procent meer dan een week eerder, maar minder dan het zevendaags gemiddelde van donderdag.

In totaal liggen momenteel nog 3.707 covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat zijn er 29 minder dan donderdag, maar ten opzichte van een week eerder gaat het wel om een stijging van 7 procent. Op de afdelingen intensieve zorg is er een stevige stijging naar 821, of 23 procent hoger op weekbasis.

Tussen 23 en 29 november werden elke dag gemiddeld 17.862 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is een stijging met 6 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. De veertiendaagse incidentie, die het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners aangeeft, komt op 2.106,1.

Dagelijks werden er gemiddeld 119.500 tests afgenomen met een positiviteitsratio van 16,2 procent. Het reproductiegetal is gedaald met 9 procent tot 1,03. Als dat cijfer hoger is dan 1 neemt de epidemie nog wel in kracht toe.

Volgens de laatste cijfers van Sciensano is het overigens nog steeds de deltavariant die alomtegenwoordig is in ons land.

In diezelfde periode stierven dagelijks gemiddeld 44 mensen als gevolg van covid-19. Op weekbasis is dat een stijging met 23 procent.

75 procent van de Belgische bevolking is dubbel gevaccineerd of kreeg een prik van het Janssensvaccin. Op 1 december hadden al 1.792.310 mensen in België een boosterprik gekregen.