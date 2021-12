800 (!) goals: Ronaldo bereikt nieuwe mijlpaal tegen Arsenal (en doet er nog eentje bij)

BEKIJK OOK.Bizar doelpunt in Manchester United - Arsenal: Fred blesseert eigen doelman De Gea

Vlak na de rust (bij 1-1) bediende Marcus Rashford met een lage voorzet vanop rechts Cristiano Ronaldo, die Arsenal-keeper Ramsdale geen kans liet (bekijk hieronder). Even was er een kleine domper op de feestvreugde, want Martin Ødegaard scoorde amper twee minuten later al opnieuw tegen. Maar Ronaldo was vastberaden om er zijn avond van te maken. In de 70e minuut zette hij een strafschop om. Goed voor doelpunt nummer 801 uit zijn carrière.

Van die 801 doelpunten scoorde hij er 450 voor Real Madrid, 130 voor Manchester United, 115 voor Portugal, 101 voor Juventus en 5 voor Sporting Lissabon. Ronaldo maakte 510 goals met zijn rechter, 149 met zijn linker, 140 met zijn hoofd en 2 met een ander lichaamsdeel.