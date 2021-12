Winterland Hasselt: Living Candles brengt licht in het leven

De vele coronabesmettingen en verstrengingen houden Winterland Hasselt niet tegen. Met een Covid Safe Ticket en mondmasker krijg je toegang tot het Dusartplein waar veel attracties, marktkraampjes en versnaperingen te vinden zijn. Een van deze marktkraampjes wordt gerund door Cees van der Veer en Sophie Gardner-Roberts, een hardwerkend duo dat deel uitmaakt van Living Candles. Zij maken handgemaakte kaarsen die een unieke vorm en patroon hebben. Nog iets waar ze passie voor hebben is ‘Waxhands’, een techniek waarbij je herhalend een hand in het water en in de wax dompelt. Zo kan je een kopie van je eigen hand laten maken in een kleur die je leuk vindt. Van de gemaakte handen creëren ze ook kaarsen en zelfs lampen. “Het is heel tof om dit te kunnen brengen”, zegt van der Veer.

Marktleven

“Kaarsen maken is een familietraditie die we verder zetten met veel passie en geduld”, aldus van der Veer. Hij benadrukt dat er veel tijd kruipt in het maken van de sfeerproducten. Het idee om van de handen lampen te maken, heeft hij zelf uitgevonden. Living Candles heeft een eigen studio in Frankrijk, maar hun handgemaakte producten verkopen op een markt leek ideaal. “Op markten verkopen is een goede plaats om de kaarsen aan de man te brengen”, zegt van der Veer. Zo is hij al elf jaar marktkramer. Zes jaar geleden contacteerde hij Hasselt en sindsdien staat Living Candles elk jaar zes weken lang op Winterland. Het zijn lange dagen voor de marktkramers, die elke dag van 11 uur ‘s ochtends tot 23 uur ‘s avonds werken.

Door het coronavirus werden markten twee jaar geleden gedwongen te sluiten. Hierdoor moesten ze zien rond te komen met steunmaatregelen. Ook kunnen ze niet op de markt in Maastricht staan, wegens aflassing. Toch blijven ze positief. “We zijn blij dat Winterland open is, mensen blijven toch komen”, voegt van der Veer toe. Dat deze Hasseltse markt een beetje een ‘drinkmarkt’ is, heeft voordelen. “Mensen die al een glaasje op hebben kopen sneller iets”, zegt van der Veer lachend.