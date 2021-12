Bepavoc U15 voorlopig op eerste plaats

Alle speelsters waren super gemotiveerd na de nederlaag tegen Tamera Lummen op 13 november. De U15 ploeg van Bepavoc was toen de match zeer sterk gestart en kon de eerste set vrij makkelijk veroveren. In de daaropvolgende sets was de concentratie duidelijk minder en de ploeg van Tamera ging sterker spelen. Het resultaat was daardoor een terechte overwinning van Tamera met 3-1.

De Bepavoccers hadden dus wat goed te maken. Dat deden ze afgelopen zaterdag tijdens hun thuismatch tegen Herk-de-Stad. Vol overtuiging werd er aan de match gestart. De ploeg stond er klaar voor en vol enthousiasme en inzet werd de eerste set vrij snel binnengehaald. De meisjes bleven ook in de tweede en derde set de leiding nemen over de match en konden verdiend de 3-0 op het wedstrijdblad noteren. Ook de vierde set lieten ze niet liggen. De Bepavoccers wonnen eerst al uit bij Herk-De-Stad met 0-4 en ook dit weekend thuis gingen er dus geen punten verloren. Missie op zaterdag alvast geslaagd.

Ook op zondag 28 november werd een sterke ploeg verwacht. De U15-toppers van Zonhoven kwamen op bezoek. Zij hadden thuis met 3-2 kunnen winnen van Bepavoc in een spannende match. Zonhoven stond hoger geklasseerd dan de dan de U15 ploeg van Bepavoc dus het beloofde weer een zenuwslopende partij te worden. In de eerste set werden snel enkele punten verloren door de thuisploeg. Even wat concentratieproblemen of wat stress ? Mogelijk, maar gelukkig bleek dit maar van korte duur te zijn want de thuisploeg herpakte zich snel en speelde nog beter dan de dag ervoor. De ploeg stond er. Ook op zondag kon Bepavoc trots de 3-0 noteren.

De vierde set ging de ploeg van Zonhoven sterker spelen. De dames van Bepavoc moesten enkele keren een achterstand van meer dan 5 punten goedmaken. Hoewel de vierde set niet meer meetelt voor het klassement, werd deze toch nog behoorlijk spannend. Er werd gevochten voor elk punt. De thuisploeg kwam 18-23 achter en leek de vierde set te moeten afgeven. Maar een zeer sterke reeks opslagen besliste er anders over. De dames van Zonhoven konden deze maar moeilijk opvangen waardoor ze ook niet tot aanvallen toe kwamen. Bepavoc maakte hier gretig gebruik van en kon de achterstand nog omkeren tot een 26-24 setwinst. Weer 4-0 op het scorebord zondag en dus ook hier missie geslaagd. Door hun geweldige prestatie komt de ploeg voorlopig op de eerste plaats.