Kunstenaar Eddy Van den Bossche zet muziek om in schilderijen

Al geruime tijd laat Eddy Van den Bossche zich inspireren door muziek. Hij schildert muziek, met muziek en door muziek. De inspiratie is geen abstract gegeven van melodieën en klankkleuren, maar een grondig analytisch onderzoek van het muziekstuk. Voor het eerst exposeert hij meerdere van deze monumentale werken tegelijk. De werken zijn te bezichtigen in het Vrijzinnig Punt in Hasselt.

“Al 18 jaar schildert de kunstenaar het verhaal achter een muziekstuk, elk jaar één werk,” vertelt Herman Maes tijdens de vernissage. “Je leest het schilderij zoals je het muziekstuk hoort. Het lezen is als een groot monumentaal visueel podium waar verhalen, deelverhalen en decors door elkaar vervlochten zijn. De schilderijen staan op zichzelf. Ze zijn beeldend denken geworden. Het is een hele krachttoer om muzikaal denken om te zetten in beeldend denken. Deze monumentale schilderijen zijn een visueel schouwspel waar betekenislagen versmelten tot één groot beeld waarin de toeschouwer kan verdwalen en waar in elke hoek een verrassing schuilt.”

De werken zijn nog tot en met 12 december te bekijken in Vrijzinnig Punt Hasselt. Op 11 december om 15 uur vertelt de kunstenaar tijdens een 'artist talk' hoe hij te werk gaat.