Het gaat goed met de rug van Van der Poel

Sinds hij zich begin oktober als een kind in een speeltuin waande tijdens Parijs-Roubaix, is het stil rond Mathieu van der Poel. Het wielerfenomeen pakte na zijn derde plaats in het modderbad van Noord-Frankrijk zijn welverdiende rust, na een jaar waarin Van der Poel op zowel zijn crossfiets, mountainbike als koersfiets het onderwerp van gesprek was. Hoe ziet het nieuwe seizoen eruit en zijn de rugproblemen die hem in 2021 pijnigden verleden tijd?