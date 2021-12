Samana Winterslag brengt infokrantje rond bij leden

Tijdens de voorbije twee jaar, die wellicht uitgebreid en met grote letters beschreven zullen worden in onze geschiedenisboeken, hebben de kernleden van Samana-Winterslag meermaals de handen uit de mouwen gestoken. Daarbij stonden de zieken en hoogbejaarden telkens centraal. Zij werden regelmatig getrakteerd op een infokrantje waarin de laatste nieuwtjes breed werden uitgesmeerd. “Ook het tuinfeest in september is een groot succes geworden”, klinkt het. “Eindelijk elkaar nog eens in levenden lijve zien en enthousiast vertellen over wat ons bezighield.”

“In deze donkere tijden voor Kerstmis, waarin we eens te meer met belabberde cijfers en grafieken rond de oren worden geslagen, is er opnieuw een pracht van een infokrantje klaar, vers van de pers”, klinkt het bij het bestuur van Samana Winterslag. De kernleden zullen iedereen een coronaveilig bezoekje brengen en ook trakteren op wat lekkers. “En we vergeten onze thuisgebonden zieken niet, ook zij krijgen een attentie. Hopelijk geeft dit weer moed om alvast met één oog uit te kijken naar de paasontmoeting die geprogrammeerd staat op zaterdag 9 april 2022 in het Park in Winterslag. Hopelijk tot dan en alvast een zalig kerstfeest en een gezond en spetterend nieuwjaar.”