Tongerse zal nog langer moeten leven met helse kniepijn: operatie afgelast omdat coronapatiënt voorrang krijgt

In de Limburgse ziekenhuizen wordt de ene na de andere operatie uitgesteld. Uit pure noodzaak, want er moeten bedden en vooral personeel vrijgemaakt wordt voor de intensieve zorg van coronapatiënten. Het leed dat de uitgestelde zorg veroorzaakt, moeten de patiënten, die vaak al maanden op een ingreep wachten, er maar bijnemen.

“Ze lijden pijn en mensen geven de moed op”, zeggen de artsen. Wat het nog erger maakt, is dat ze vaak moeten wijken voor niet-gevaccineerden die in het ziekenhuis beland zijn omdat ze weigeren zich te laten inenten. Zo is er het verhaal van Jacqueline Olivier uit Tongeren. Zij moest een dubbele heupoperatie ondergaan in het ZOL in Genk. Maar corona heeft er anders over beslist.