Boerenfamilie uit Bree vreest voor de toekomst van hun zoon

Bree

‘Geef boeren toekomst’ met deze slogan trokken gisteren vierhonderd tot vijfhonderd Limburgse landbouwers de straat op in Hasselt. Eén van hen is Roger Pouls uit Bree. Hij laat zijn stem horen en neemt het op voor zijn 22-jarige zoon die graag het melkveebedrijf wil overnemen. Zijn zoon durft de stap nog niet te zetten, omdat de Vlaamse overheid nog steeds geen duidelijke regels heeft opgesteld rond de uitstoot van stikstof. Hun vergunning loopt nog tot en met 2029, maar wat dan... Wij zochten de familie op in Bree.