Hét struikelblok op het Overlegcomité: “Ze vroegen al herhaaldelijk om in te grijpen”

Gaan de scholen dicht of niet? Dat is dé inzet van het Overlegcomité van vandaag. De N-VA en de Vlaamse regering willen er niet van weten, net als de PS. Ze komen daarmee frontaal tegenover onder meer de premier en Frank Vandenbroucke te staan, die het advies van de experten nauwgezet willen volgen. Dat houdt trouwens ook in: quasi alle events afgelasten en de horeca vroeger sluiten.