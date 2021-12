Billie Eilish persoon van het jaar volgens dierenrechtenorganisatie PETA

Billie Eilish (19) is voor dierenrechtenorganisatie PETA de persoon van het jaar. — © REUTERS

Billie Eilish is door dierenrechtenorganisatie PETA verkozen tot persoon van het jaar. Ze krijgt de onderscheiding omdat PETA van oordeel is dat de Amerikaanse zangeres haar talent gebruikt om mensen niet alleen naar haar muziek te laten luisteren, maar ook mensen doet beseffen dat dierenrechten belangrijk zijn.

De 19-jarige Eilish is de jongste winnaar van de jaarlijkse prijs, die eerder al werd uitgereikt aan onder meer acteur Joaquin Phoenix en presentatrice Oprah Winfrey. De zangeres is al een zevental jaar veganist en pakte enkele maanden geleden nog ze uit met een eigen schoenencollectie waarvoor enkel veganistisch leer was gebruikt.

Ook droeg de zangeres bij aan de beslissing van modelabel Oscar de la Renta om te stoppen met de verkoop van bont. Dat was immers haar voorwaarde om een door het label gemaakte jurk aan te trekken op de rode loper van het Met Gala.