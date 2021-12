“Ik verwacht een VIP-uitnodiging voor het Sportpaleis”, lacht ex-collega Ann Reymen, die er net als Van de Veire vanaf het begin van MNM bij was. — © Frank Abbeloos

Hasselt

Een show in het Sportpaleis om zijn afscheid bij MNM in de verf te zetten. Ex-collega Ann Reymen (44) schrikt niet van de laatste stunt van Peter Van de Veire. “Het is typisch voor Peter om ook zijn afscheid te voorzien van toeters en bellen.”