Maaseik/Maasmechelen

Hendrik Pals, de 67-jarige Nederlandse bouwondernemer die in Maaseik woont, zit sinds donderdagavond in de cel. Hij zou de spilfiguur zijn van een handel in verdovende middelen en de illegale productie van sigaretten. Ook Maasmechelaar Nico Beckx (47) werd naar de gevangenis gestuurd.