Zangeres (17) deelt video van man die haar lastigvalt tijdens optreden op straat: “TikTok is mijn bodyguard”

Mia Kirkland (17) betovert als straatmuzikante haar publiek met haar stem, maar de Britse zangeres durfde een tijdje niet meer optreden. Eind oktober zong ze de pannen van het dak in het Engelse York - een optreden dat ze zoals gewoonlijk livestreamde - toen ze urenlang lastiggevallen werd door een voorbijganger.

“Hij wilde meezingen in de microfoon en schond mijn persoonlijke ruimte”, klinkt het. “Plots raakte hij me aan en hij kuste me.” Ze wilde de “oncomfortabele situatie” aanklagen en zette de beelden op sociale media. Na duizenden berichten om haar te steunen, voelt Mia zich veilig genoeg om weer de straat op trekken en te doen wat ze het liefste doet: zingen. “TikTok is mijn bodyguard”, aldus de tiener.(pjv)